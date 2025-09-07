El diario plural del Zulia


Portuguesa prepara celebraciones por aniversario de aparición de la Virgen de Coromoto

Redacción Versión Final
@VersionFinal Cortesía

Con una amplia agenda religiosa y cultural, el estado Portuguesa dio inicio este fin de semana a la conmemoración de los 373 años de la aparición de Nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela, que reúne cada año a miles de devotos provenientes de todo el país.

Cientos de visitantes arribaron a Guanare para unirse a los feligreses locales en las actividades que se extenderán hasta este lunes 8 de septiembre, fecha central de la celebración, reporta Unión Radio.

El gobernador de la entidad, Primitivo Cedeño, informó que se han dispuesto todas las condiciones necesarias para recibir a los temporadistas y peregrinos.

Transporte, seguridad, hotelería y vialidad, todo está preparado en perfecta armonía con nuestra iglesia para recibir a los miles de religiosos”, declaró.

Para resguardar a los asistentes, las autoridades desplegaron 1.950 funcionarios de diferentes organismos de seguridad en los principales puntos de concentración. Además, el gobierno regional decretó día no laborable en los 14 municipios de Portuguesa, con el fin de facilitar la participación de la población en las festividades.

La devoción a la Virgen de Coromoto, cuya aparición se remonta a 1652, sigue siendo una de las expresiones de fe más significativas en Venezuela, congregando cada año a multitudes en el Santuario Nacional ubicado en Guanare.

