Plan Cayapa de la Salud refuerza atención médica en Rosario de Perijá

El gobernador del Zulia, Luis Caldera, anunció el despliegue del Plan Cayapa de la Salud en el Hospital Nuestra Señora del Rosario, con una serie de intervenciones orientadas a fortalecer la infraestructura y el equipamiento médico.

Entre las acciones previstas destacan la dotación de cajas quirúrgicas, la revisión de la impermeabilización en los pabellones, la reparación del ascensor número dos y la habilitación de 14 camas de hospitalización, junto a cuatro camas de aislamiento, para ampliar la capacidad postquirúrgica.

También se contempla la instalación de un nuevo equipo de rayos X, la apertura de un laboratorio clínico en las próximas 48 horas y la modernización del área de emergencia con electrocardiógrafos, monitores multiparámetros y un carro de paro. Además, se abordará la revisión de redes de aguas servidas, el abastecimiento de agua potable y la pintura externa del hospital.

Finalmente, el gobernador anunció la pronta habilitación del segundo piso del hospital para ampliar los turnos quirúrgicos, especialmente en medicina general, y aseguró que los equipos de infraestructura comenzarán a trabajar en los próximos días.

Con esta visita, el gobernador Caldera reafirma su compromiso con el bienestar de Rosario de Perijá, integrando el fervor religioso con acciones concretas en materia de salud, servicios públicos y desarrollo comunitario.