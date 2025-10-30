Perfume causa intoxicación en nueve niños del Colegio Juan Crisóstomo Falcón en Maracaibo

El miércoles 29 de octubre, un incidente alarmante ocurrió en el Colegio Juan Crisóstomo Falcón, en el sector Robinson Medina de la parroquia Integración Comunal, en Maracaibo luego de que nueve niños resultaron intoxicados después de haber estado en contacto con un perfume que aparentemente causó una reacción adversa en su salud.

Según los primeros reportes, el perfume habría sido la causa del malestar que afectó a los estudiantes, quienes comenzaron a mostrar síntomas de intoxicación, como náuseas, mareos y dificultad para respirar. La situación generó pánico en el centro educativo, que rápidamente activó los protocolos de emergencia.

Los niños intoxicados fueron trasladados de inmediato al Hospital Chiquinquirá, donde recibieron atención médica. Las autoridades locales aún investigan las circunstancias exactas en las que los niños estuvieron expuestos al perfume, aunque se presume que pudo haber sido utilizado dentro del aula o en el área de recreo.

Se pudo conocer que los menores fueron estabilizados y que la mayoría ya se encuentran fuera de peligro, aunque seguirán bajo observación médica durante las próximas horas.

Por el momento, el Colegio Juan Crisóstomo Falcón continúa en funcionamiento, aunque se espera que las autoridades locales y los responsables del centro educativo refuercen las medidas de seguridad.