Pensión correspondiente a septiembre pagará el Ivss este #21Ago

El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (Ivss) informó que este jueves 21 de agosto de 2025 se realizará el depósito de la pensión correspondiente al mes de septiembre, beneficiando a miles de adultos mayores en todo el país.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, el organismo señaló: "El Ivss comunica a los pensionados y pensionadas de la patria que el día 21 de agosto de 2025 se abonará el monto correspondiente al mes de septiembre".

El monto a depositar será de Bs. 130, equivalente al salario mínimo nacional vigente. Según la tasa de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV), este monto representa aproximadamente US$ 0,94, un valor que refleja los desafíos económicos que enfrentan los beneficiarios en el contexto actual, refiere Banca y Negocios.

El Ivss instó a los pensionados a utilizar los servicios de banca electrónica para verificar el depósito en sus cuentas bancarias, promoviendo así una gestión más ágil y segura.

Además, fuentes cercanas al organismo indicaron que la Plataforma Patria podría activar el mismo jueves el pago del bono "Contra la Guerra Económica", dirigido a los pensionados del Ivss. Aunque no se ha confirmado el monto exacto de este beneficio, este bono representa un apoyo adicional para los adultos mayores ante las dificultades económicas.