Parroquia Cecilio Acosta tendrá jornada de mercados populares de la Alcaldía de Maracaibo este #15Oct

La Alcaldía de Maracaibo, a través de la Dirección General de Alimentos, continuará con las megas jornadas de mercados populares y de salud, este miércoles 15 de octubre, desde las 7:00 a. m., en la parroquia Cecilio Acosta, específicamente en la avenida 56 con calle 99, en módulo Barrio Adentro (Hospitalito).

Esta actividad es impulsada por el alcalde Giancarlo Di Martino para garantizar el acceso de la población marabina a productos esenciales con precios justos. Los visitantes podrán adquirir artículos de la cesta básica, entre ellos: pollo, leche, víveres, frutas y demás.

En esta jornada se ofrecerá atención médica integral de manera gratuita, en coordinación con la Dirección Municipal de Salud, con el objetivo de acercar servicios prioritarios a la población y asegurar el derecho a la salud.

Igualmente, contarán con el respaldo del Instituto Municipal de Protección Animal (Impa), Misión Nevado y la Misión Robert Serra, brindando servicios gratuitos a los ciudadanos.