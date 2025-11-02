ONG alerta sobre 130 violaciones a la libertad de expresión en 2025

El Instituto Prensa y Sociedad (Ipys) alertó que la situación de la libertad de expresión en el país continúa en retroceso, tras documentar 130 incidentes relacionados con restricciones y ataques a periodistas entre enero y octubre de 2025. La organización advierte que la impunidad y la persecución sistemática se han convertido en los principales factores que obstaculizan el ejercicio del periodismo independiente.

Según su más reciente balance, los casos registrados incluyen amenazas, detenciones arbitrarias, limitaciones de acceso a información pública y bloqueos digitales, que han configurado un entorno cada vez más hostil para los comunicadores. De acuerdo con la ONG, el incremento de medidas de control sobre medios, redes sociales y fuentes públicas refleja una política deliberada de censura y vigilancia.

El informe también resalta que la falta de respuesta judicial ante las agresiones ha permitido que se consolide una cultura de silencio. “La ausencia de sanciones no solo protege a los responsables, sino que desincentiva el trabajo informativo y debilita la fiscalización ciudadana”, indica el reporte.

Ipys señaló que al menos 18 periodistas y trabajadores de la prensa permanecen detenidos, y que en la mitad de los casos no existe información oficial sobre su paradero ni sobre procesos judiciales en curso, lo que podría constituir una forma de desaparición forzada.

La organización enfatiza que este patrón de represión busca “disciplinar” el ejercicio periodístico y mantener bajo control el flujo de información en un contexto político restrictivo.

En comparación con años anteriores, el Ipys observa una tendencia sostenida a la reducción del espacio cívico y del pluralismo informativo, donde los medios enfrentan tanto presiones económicas como censura directa. Por ello, la ONG instó nuevamente al Estado venezolano a garantizar la seguridad de los periodistas y a restablecer las condiciones para el libre ejercicio del derecho a informar y a ser informado.