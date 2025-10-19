Ondas tropicales al noreste de Venezuela mantienen lluvias y riesgo ciclónico en el Caribe

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó este domingo que un par de ondas tropicales se encuentran al noreste de Venezuela, mientras la perturbación AL98 continúa ganando organización en el mar Caribe, con un 70% de probabilidades de convertirse en ciclón tropical.

De acuerdo con el meteorólogo Luis Vargas, a las 3:20 de la tarde (hora local) se observaron nubes de evolución en desarrollo con lluvias, algunas acompañadas de descargas eléctricas, sobre amplias zonas de los estados Sucre, Monagas, Delta Amacuro, Bolívar, Amazonas, Anzoátegui, Guárico, Aragua, Carabobo, Apure, Barinas, Portuguesa, Yaracuy, Falcón, Zulia, Mérida y Táchira.

El especialista añadió que persiste el desarrollo nuboso con precipitaciones o chubascos en áreas de Miranda, Aragua, Carabobo, Yaracuy y Falcón, condiciones meteorológicas que podrían extenderse durante las próximas dos horas.