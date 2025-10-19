El diario plural del Zulia


Ondas tropicales al noreste de Venezuela mantienen lluvias y riesgo ciclónico en el Caribe

Las precipitaciones se mantendrán durante las próximas horas, según el pronóstico oficial. Persiste el desarrollo nuboso con precipitaciones o chubascos en áreas de Miranda, Aragua, Carabobo, Yaracuy y Falcón
CiudadVF Home
Redacción Versión Final
@versionfinal Referencial

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó este domingo que un par de ondas tropicales se encuentran al noreste de Venezuela, mientras la perturbación AL98 continúa ganando organización en el mar Caribe, con un 70% de probabilidades de convertirse en ciclón tropical.

De acuerdo con el meteorólogo Luis Vargas, a las 3:20 de la tarde (hora local) se observaron nubes de evolución en desarrollo con lluvias, algunas acompañadas de descargas eléctricas, sobre amplias zonas de los estados Sucre, Monagas, Delta Amacuro, Bolívar, Amazonas, Anzoátegui, Guárico, Aragua, Carabobo, Apure, Barinas, Portuguesa, Yaracuy, Falcón, Zulia, Mérida y Táchira.

El especialista añadió que persiste el desarrollo nuboso con precipitaciones o chubascos en áreas de Miranda, Aragua, Carabobo, Yaracuy y Falcón, condiciones meteorológicas que podrían extenderse durante las próximas dos horas.

Siga leyendo
Lea también

Max Verstappen gana el GP de Estados Unidos y recorta distancias con los McLaren

Viene la “Ley Wenger” del fuera de juego que podría revolucionar el fútbol a partir…

MCM espera que "Zapatero se haga a un lado" para facilitar la libertad de Venezuela

WhatsApp dejará de funcionar en decenas de celulares antiguos desde el 31 de octubre

Comentarios
Cargando...