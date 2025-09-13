Onda Tropical N° 34 traerá lluvia y más calor al Zulia y otras regiones este fin de semana

Este fin de semana, el Zulia y otras regiones del país experimentarán un patrón de lluvias acompañado de temperaturas extremadamente altas, según el pronóstico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh). Según el Sistema Global de Predicción (GFS), las temperaturas máximas en zonas como el Zulia alcanzarán entre 38 y 39 °C durante el sábado 13 y domingo 14 de septiembre.

El análisis meteorológico anticipa una transición clara en los focos de lluvia a lo largo del fin de semana. El sábado, las lluvias serán muy intensas y estarán principalmente concentradas en el occidente de Venezuela, con un enfoque particular en el estado Zulia. Sin embargo, el domingo, la actividad lluviosa más fuerte se moverá hacia el sur del país, afectando principalmente a los estados de Amazonas y Bolívar. En contraste, las precipitaciones en el occidente disminuirán notablemente.

Asimismo, las lluvias estarán más presentes en las regiones del oeste y sur de Venezuela, siendo más intensas el sábado en el occidente, mientras que el domingo el riesgo se trasladará al sur. Aunque las lluvias en la región centro-norte costera no se descartan, la mayor actividad se concentrará en las áreas mencionadas.

Este fenómeno se debe al desplazamiento de la Onda Tropical N° 34, la influencia de la Zona de Convergencia Intertropical/Vaguada Monzónica y los efectos de la convección diurna. Después del mediodía, se registrarán temperaturas extremadamente altas en estados como Falcón y Zulia, que podrían superar los 38 °C.