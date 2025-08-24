Onda Tropical N.° 30 se acerca a Venezuela y genera alerta meteorológica nacional

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) y el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos mantienen vigilancia sobre la Onda Tropical N.° 30, que podría provocar fuertes lluvias en varias regiones de Venezuela en las próximas horas.

El fenómeno avanza a una velocidad de 27 kilómetros por hora y se espera que llegue al país entre el lunes 25 y martes 26 de agosto. Según Inameh, los núcleos de nubosidad asociados a la onda ya generan precipitaciones moderadas con descargas eléctricas y ráfagas de viento en el estado Delta Amacuro.

En su desplazamiento hacia el oeste se pronostica que la onda afecte a Sucre y Monagas, mientras que lluvias y chubascos podrían intensificarse en la tarde y noche en Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Anzoátegui, Nueva Esparta, Llanos Occidentales, región costera central, Los Andes y Zulia.

La Onda Tropical N.° 30 forma parte de la temporada de huracanes y ondas tropicales 2025, para la cual Inameh proyecta una probabilidad del 50% de actividad superior a la normal. Se espera que entre 55 y 60 ondas tropicales se formen este año, con 40 a 45 impactando directamente a Venezuela.