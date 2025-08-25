Onda tropical activa lluvias variables en varias regiones del país, reporta Inameh

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) reportó este lunes 25 de agosto que en gran parte del territorio venezolano prevalece un cielo parcialmente nublado con algunas zonas despejadas.

No obstante, se observan núcleos convectivos que generan precipitaciones de intensidad variable, algunas acompañadas de descargas eléctricas, principalmente en la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Apure, Barinas, el sur de Portuguesa, la región andina y el estado Zulia.

De acuerdo con el organismo estas condiciones están influenciadas por una onda tropical ubicada sobre el Caribe al nororiente de Venezuela, que intensifica la formación de nubes en distintas zonas del país.

El meteorólogo Luis Vargas detalló que, "desde primeras horas de la mañana, se han registrado nubes cumuliformes que producen lluvias en la porción central y oeste de Bolívar, el norte de Amazonas, el este de Apure, el centro de Barinas, el suroeste de Guárico, sur de Cojedes y Portuguesa, así como en el suroeste de Zulia, sectores de Táchira, el sur de Mérida, el noroeste de Monagas y el este de Sucre".

Asimismo, Vargas indicó que en localidades del sur de Lara, el suroeste de Yaracuy, el centro de Portuguesa y el oeste de Barinas las precipitaciones se presentan de manera fragmentada. En el resto del país, por el momento, predomina un cielo despejado a parcialmente nublado.