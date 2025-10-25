Onda tropical 51 llegará a Venezuela entre 27 y #28Oct tras fusionarse con onda 50

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó este sábado 25 de octubre que la onda tropical número 51, actualmente activa sobre el océano Atlántico Central Tropical, podría alcanzar el territorio venezolano entre el lunes 27 y el martes 28 de octubre, específicamente sobre la región de Guayana Esequiba.

Según el reporte emitido a las 11:00 de la mañana, la onda tropical 51 se fusionó con la número 50, observándose con mayor señal y desplazándose hacia el oeste a una velocidad promedio de 18 kilómetros por hora.

Hasta la fecha, el Inameh contabiliza 51 ondas tropicales formadas en la temporada y 38 que han llegado a Venezuela. El organismo mantiene el monitoreo constante de los sistemas atmosféricos activos en la región, entre ellos la tormenta tropical Melissa, ubicada en el Caribe occidental.

El instituto exhortó a la población a mantenerse atenta a los próximos avisos meteorológicos ante posibles efectos de lluvias o actividad eléctrica asociada al paso de la nueva onda tropical.