Onda Tropical 35 llega a Venezuela este martes, según el Inameh

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) anunció que la onda tropical número 35 ingresará al territorio venezolano este martes. Según el informe compartido en las redes sociales del organismo, el fenómeno ya se encuentra sobre Surinam y se prevé que afecte inicialmente la Guayana Esequiba en las próximas horas.

Respecto al pronóstico del tiempo, Inameh indicó que durante la mañana se mantendrá un cielo con nubosidad parcial y algunas zonas despejadas en gran parte del país. No obstante, se esperan áreas con cielos más nublados y lluvias dispersas en los estados Bolívar, Amazonas y Zulia.

Para la tarde y la noche, se prevé que la nubosidad se mantenga fragmentada en buena parte del territorio nacional. Se anticipan precipitaciones de intensidad variable en regiones como Bolívar, Delta Amacuro, Monagas, Nueva Esparta, Sucre, los Llanos Centrales y Occidentales, los Andes y Zulia.

En la Gran Caracas, el clima se mantendrá con nubosidad parcial durante la mañana, pero a medida que avance el día, especialmente después del mediodía, se esperan algunas zonas nubladas acompañadas de lluvias o chubascos aislados.

Las autoridades recomiendan a la población estar atenta a las actualizaciones del Inameh y tomar precauciones por posibles precipitaciones y cambios en el clima.