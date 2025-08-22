Onda tropical 29 causa estragos en Venezuela: inundaciones, fallas eléctricas y tráfico colapsado

Las fuertes lluvias y vientos ocasionados por el paso de la onda tropical 29 provocaron este viernes 22 de agosto múltiples afectaciones en Caracas y varios estados del país, dejando calles inundadas, vehículos arrastrados y fallas eléctricas.

En Anzoátegui, usuarios reportaron anegaciones en sectores de Barcelona, Lechería y Puerto La Cruz. En esta última ciudad, un rayo impactó parte del techo de un edificio del conjunto residencial El Gran Maguey, según informó el medio El Tubazo.

También en Monagas, específicamente en su capital, Maturín, al menos seis viviendas resultaron anegadas tras la crecida del caño que atraviesa el sector La Muralla.

Algunos habitantes de la zona se ocuparon de rescatar muebles y electrodoméstico, por cuanto el agua penetró en las casas y la calle se convirtió en un río.

La situación también afectó la autopista Gran Mariscal de Ayacucho, que conecta Caracas con Guarenas y Guatire (Miranda), donde el tránsito colapsó por la acumulación de agua. En Petare, el elevado de Palo Verde quedó igualmente inundado, agravando el congestionamiento vehicular.

Además, el alcalde de Baruta, Darwin González, pidió a los ciudadanos extremar precauciones:

Se están presentando fuertes lluvias en diferentes zonas de nuestro municipio. Les pido manejar con toda la precaución posible y, ante cualquier emergencia, comunicarse al 0412-336-2122”, dijo.

En el estado Carabobo, las precipitaciones acompañadas de ráfagas de viento complicaron la movilidad vehicular en los municipios Valencia, Guacara, Naguanagua y San Diego.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) advirtió que las lluvias continuarán y serán más intensas en las próximas horas:

¡Pendientes! Se observa un incremento de la cobertura nubosa, con lluvias o chubascos y ocasionales descargas eléctricas en gran parte del territorio nacional, siendo más intensos y frecuentes en Guayana Esequiba, Anzoátegui, Bolívar, Amazonas, Región Central, Llanos, Andes y Zulia”, refirió la institución.

Las autoridades instan a la población a mantenerse informada y tomar precauciones ante posibles deslizamientos, crecidas de ríos y daños en infraestructuras.