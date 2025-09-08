Omar Enrique: Feria de la Chinita irá desde octubre hasta diciembre

En medio de fuegos artificiales y gritos de ¡Viva la Virgen!, Omar Enrique anunció que Venezuela vivirá las navidades más largas de su historia.

El merenguero y presidente del Comité de la Feria de la Chinita encabezó la primera reunión oficial con el equipo organizador de feria en Maracaibo, donde se dio inicio a los preparativos para una edición que promete extenderse desde octubre hasta diciembre.

Durante su video publicado a través de su cuenta oficial en Instagram, Omar Enrique expresó: “Primera reunión oficial del comité de feria, ustedes van a ver todos los eventos que vamos a hacer aquí en Maracaibo desde octubre a diciembre. Porque esta feria va a ser la más larga de la historia. Prepárense para lo que se viene”.