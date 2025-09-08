El diario plural del Zulia


Omar Enrique: Feria de la Chinita irá desde octubre hasta diciembre

Comité de Feria inicia los preparativos con la promesa de una edición histórica en Maracaibo. Fuegos artificiales enmarcaron el anuncio oficial
CiudadMagazine
Franjeska Pirela | Pasante
@VersionFinal Cortesía

En medio de fuegos artificiales y gritos de ¡Viva la Virgen!, Omar Enrique anunció que Venezuela vivirá las navidades más largas de su historia.

El merenguero y presidente del Comité de la Feria de la Chinita encabezó la primera reunión oficial con el equipo organizador de feria en Maracaibo, donde se dio inicio a los preparativos para una edición que promete extenderse desde octubre hasta diciembre.

Durante su video publicado a través de su cuenta oficial en Instagram, Omar Enrique expresó: “Primera reunión oficial del comité de feria, ustedes van a ver todos los eventos que vamos a hacer aquí en Maracaibo desde octubre a diciembre. Porque esta feria va a ser la más larga de la historia. Prepárense para lo que se viene”.

Siga leyendo
Lea también

Padrino López: Todo el despliegue militar de EE. UU. en el Caribe está “apuntando a…

Ataca con machete a pareja de su ex: le dejó heridas de 17 puntos de sutura

Lula rechaza presencia militar estadounidense en el Caribe y pide paz regional

Empoderamiento femenino y diversidad musical protagonizan los MTV VMA’s 2025 desde…

Comentarios
Cargando...