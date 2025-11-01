Nuncio apostólico pidió a los venezolanos ser "conductores de paz"

El nuncio apostólico para Venezuela, monseñor Alberto Ortega Martín, pidió a los devotos de San José Gregorio Hernández ser “conductores de paz”.

Ortega Martín expresó su esperanza de que, tras la canonización de los primeros dos santos venezolanos, las personas sigan sus ejemplos, reseña Unión Radio.

Queridos hermanos, la eucaristía es acción de gracias y hoy seguimos dando gracias a Dios por la canonización de San José Gregorio y también de la madre Carmen Rendiles, a quienes espero seguirán otros muchos y nos recuerdan que todos estamos llamados a la santidad”, mencionó.

Asimismo, solicitó “pedir por la paz” en todo el mundo, pues “vivimos un momento difícil en todo el mundo”, indicó durante la honra de la canonización de los nuevos santos en Isnotú, estado Trujillo.