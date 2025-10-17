Normalidad en Maracaibo tras lluvias de la madrugada de este #17Oct: cañadas sin incidentes

Durante la madrugada de este viernes 17 de octubre, el municipio Maracaibo experimentó precipitaciones de variada intensidad, siendo las más contundentes o vigorosas en la zona norte de la ciudad, y en el resto del municipio también se registraron lluvias de leves a moderadas, pero sin ninguna novedad o emergencia, según lo reportó el comandante del Cuerpo de Bomberos, Gral. Engerberth Atencio.

Informó que, aunque las lluvias fueron fuertes y continuas, la ciudad tuvo un resultado positivo de cero novedades. “No se recibieron llamadas ni al 911 ni al Centro de Operaciones de Emergencia por ningún tipo de incidente relacionado con las precipitaciones”.

Este resultado lo atribuyó a las acciones de limpieza permanente en las cañadas de la ciudad “debido a las coordinaciones y acciones dirigidas por el alcalde bolivariano Giancarlo Di Martino, los desagües y cañadas de la ciudad se encuentran en óptimas condiciones y el Instituto Municipal del Ambiente se mantiene en permanente limpieza de los mismos”, precisó el funcionario.

Se registró que las fuertes lluvias dejaron un acumulado de 2 y 22,9 litros de agua por metro cuadrado en los pluviómetros de Los Haticos y en la Universidad Rafael Belloso Chacin (Urbe), respectivamente.

Por su parte, el licenciado Onier Castellano, jefe de monitoreo de Protección Civil Maracaibo, presentó un pronóstico detallado de las condiciones meteorológicas esperadas para la ciudad de Maracaibo y el estado Zulia durante el fin de semana.

Refirió que la causa principal de las precipitaciones son un frente frío estacionario y una vaguada frontal que se extienden muy cerca del Golfo de Venezuela, lo que provocará aguaceros y tormentas dispersas. Esta actividad se verá reforzada por la presencia de la vaguada monzónica del Pacífico y una vaguada en altura que aumentará la convección en la zona.

Además, se anticipa que la llegada de dos ondas tropicales consecutivas garantizará una cantidad significativa de lluvias que se extenderán hasta la próxima semana.