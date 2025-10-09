"Noches de Gaitas" regresa este #9Oct para celebrar el orgullo zuliano

La emisora radial Sabor 106.5 dirigida por el reconocido periodista Alejandro Higuera Cárdenas se prepara para celebrar, como ya es tradición en los últimos meses del año, su icónico evento “Noches de Gaitas”, una cita que reúne lo mejor del talento zuliano en un ambiente gratuito y abierto al pueblo.

La primera jornada de esta esperada temporada se llevará a cabo el jueves 9 de octubre a partir de las 7:00 p.m., con una cartelera de lujo que incluye tres agrupaciones destacadas:

El Tren Gaitero de José "Ñoño" Acosta será el encargado de abrir la velada con su poderosa energía gaitera.

Le seguirá el emblemático grupo Rincón Morales, que celebra 67 años de trayectoria, siendo referencia indiscutible de la gaita zuliana.

El cierre estará a cargo de la orquesta de Aníbal Landaeta, que traerá su estilo de salsa y sabor oriental desde la Costa Oriental del Lago.

Consciente de las dificultades económicas que atraviesa la población, el evento será totalmente gratuito. “La idea es que el pueblo pueda disfrutar de su música, de su cultura, sin tener que pagar una entrada que sabemos no siempre está al alcance”, explicó Walter Ocampo, locutor y director de eventos especiales de la emisora, quien además es el productor general de la jornada, labor que asumió tras el fallecimiento del recordado Ramón Bolívar Jr.

Lo hacemos con mucho cariño, porque creemos que la gaita no es solo música: es historia, es identidad, y es resistencia cultural”, agregó Ocampo, quien también conduce el programa “El Sabor de la Gaita”, con más de 30 años al aire.

Además, se anunció que dentro de quince días se realizará una edición especial dedicada a las agrupaciones infantiles, con al menos cuatro grupos de niños y niñas que cultivan el género gaitero. “El futuro de nuestra gaita merece también su espacio”, destacó el productor.

El evento se realiza bajo la dirección general de Alejandro Higuera Cárdenas, presidente de la emisora, junto a la gerente general Rosa Navarro, el productor general Rafael Aponte, y Walter Ocampo como responsable de la producción de eventos especiales.

También forman parte del equipo organizador nombres como Kenny Killson, Yelitza Vilches, Doris Laguín, y Richi Fuenmayor, todos comprometidos con ofrecer un espectáculo digno para la comunidad marabina y zuliana.