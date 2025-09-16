“No me voy a mover de aquí”: Helda Vergara, fundadora del barrio Unidad, Lucha y Batalla

Entre los escombros, Helda Vergara, fundadora del parcelamiento “Unidad, Lucha y Batalla”, epicentro de la explosión, del galpón de fuegos artificiales de la empresa Gallo Verde, el pasado jueves 11, se mantiene firme y asegura que no abandonará el terreno que con esfuerzo convirtió en su hogar hace 13 años.

Al mediodía de este lunes 15 de septiembre ofreció su testimonio, acompañada de su hijo y compañero inseparable Efraín, de 20 años y con Síndrome de Down, mientras recogía los pocos enseres que quedaron de su vivienda.

“Yo de aquí no me voy a mover. Yo quiero mi casa. Ya que el gobierno me la haga o que me dé el material. Porque si me voy, ¿para dónde?”, expresó mientras señalaba los escombros de su refugio. La mujer recordó cómo llegó al parcelamiento hace más de una década: “Tenemos 13 años de estar aquí, vinimos para acá porque andaba rodando. Primero estuve nueve meses en el Parque Sur, pero como no se dio ese terreno, nos mudamos para acá”, precisó.

Pese a la situación, Helda agradeció la respuesta de las autoridades y la asistencia recibida hasta ahora.

“Lo importante fue que no hubo víctimas. Estamos tranquilos, no nos quejamos del Gobierno porque nos han ayudado como humanos: que si con ropa, que si con agua, que si con comida… comida a morir. Aquí han sido espectaculares los bomberos, los doctores, todo ha sido, como se dice, no tenemos nada que quejarnos”, comentó.

La mujer también recuerda que en los primeros días que llegó a invadir, las autoridades intentaron desalojarlos. “Al principio sí quisieron sacarnos, pero como hay varias personas que tenemos niños especiales, nunca hicieron nada. Dijeron: ‘Bueno, dejémoslos tranquilos’. Y seguimos quedándonos hasta que nos dieron los papeles del terreno, y estábamos felices”, recordó, aunque reconoció que el dolor por la pérdida de su hogar aún persiste.

A pesar de la devastación, Helda insiste en que su familia permanecerá en el lugar para ver si el Gobierno puede reconstruir el lugar.

“Ahorita lo que estamos esperando es que nos hagan la casa, porque ha habido la limpieza de los terrenos, que es lo importante. Pero vamos a seguir quedándonos aquí. Estamos aquí el terreno en el día y en la noche nos vamos al refugio en la cancha. Allá dormimos, esperando hasta que el día que ellos decidan venirnos a construir las casitas”, concluyó.