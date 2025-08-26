Nacen tres cachorros de león en el Parque Zoológico Chorros de Milla de Mérida

El estado Mérida celebró un acontecimiento histórico con el nacimiento en cautiverio de tres cachorros de león en el Parque Zoológico Chorros de Milla, un hecho sin precedentes que ha despertado entusiasmo entre los merideños y amantes de la fauna en todo el país.

La noticia fue anunciada por el gobernador Arnaldo Sánchez a través de redes sociales, destacando el esfuerzo del personal técnico y de los médicos veterinarios del parque. Los cachorros son hijos de Murachí, un imponente león blanco originario de África, y Carú, una leona africana trasladada desde el Zoológico de Caricuao, en Caracas.

El exitoso apareamiento de la pareja marca un hito en la conservación de especies exóticas en Venezuela. Actualmente, los leoncitos se encuentran bajo estricta vigilancia veterinaria y reciben una dieta balanceada de aproximadamente 15 kilos diarios. Durante sus primeros 20 días de vida permanecerán en un área protegida, mientras los visitantes pueden observarlos a través de pantallas instaladas en el parque, según reporta A Viva Voz Mérida, a través de TikTok.

El gobernador Sánchez adelantó que en los próximos días se celebrará el bautizo oficial de los cachorros, quienes recibirán nombres indígenas andinos como homenaje a la riqueza cultural de la región.

El nacimiento ha convertido al Zoológico Chorros de Milla en un nuevo punto de atracción para familias, turistas y curiosos que desean conocer a los pequeños felinos. Para las autoridades, este logro representa no solo una alegría para la comunidad, sino también un avance significativo en los esfuerzos de conservación de la biodiversidad en el país.