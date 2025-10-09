Movimiento "‘Podemos ser Mejor" anuncia jornada especial en comunidades indígenas del Zulia

Con el fin de promover los derechos constitucionales de los pueblos y comunidades indígenas, el movimiento "Podemos ser Mejor" iniciará una serie de actividades para promover la cultura y el deporte en busca de lograr un buen desarrollo en las distintas comunidades.

Antonio Fernández, presidente de la organización, destacó que este movimiento surgió hace 10 años en la parroquia Francisco Eugenio Bustamante hasta extenderse a distintos puntos del estado Zulia, donde junto a su equipo de trabajo brinda asesoría y acompañamiento a las diferentes comunidades indígenas que hacen vida en la ciudad.

Las personas que llegan con alguna solicitud, requerimiento y demanda, que desconocen la capacidad de una institución frente a ese problema, nosotros hacemos un enlace para que el ciudadano sepa a qué instancia debe presentar su problema", explicó.

Asimismo, detalló que, como parte de la gran labor que realiza la fundación, se ejecutan cursos de formación, capacitación y crecimiento para los pueblos y comunidades indígenas.

Tenemos un programa muy hermoso denominado una totuma de felicidad, donde buscamos alimentar a más de 100 niños de manera mensual en las distintas parroquias y municipios del estado", agregó.

Fernández señaló que estas actividades vendrán acompañadas con jornadas de atención médica, corte de pelo, pinta, caritas y juegos recreativos, deportivos y ancestrales para mantener vivas las costumbres de la etnia indígena, dándole a las comunidades un espacio para el disfrute.

Además, aseguró que esta jornada tendrá lugar el próximo 12 de octubre en los distintos municipios del Zulia, donde los diferentes líderes estarán ejecutando actividades de manera autónomas e independientes y en compañía de distintos institutos de pueblos indígenas.