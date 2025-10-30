Miss Venezuela 2025: Valeria Di Martino conquista dos bandas y brilla con autenticidad

La noche más esperada por todos los venezolanos llegó cargada de emoción, brillo y, sobre todo, autenticidad. El Miss Venezuela 2025 abrió sus puertas con una espectacular gala llena de elegancia, ritmo y, por supuesto, la pasión de las 25 candidatas que luchan por coronarse como la nueva reina de la belleza nacional.

En esta edición, Miss Zulia, Valeria Di Martino con una energía desbordante y un carisma arrollador, conquistó no solo el escenario, sino también los corazones del público y el jurado.

La joven se llevó dos de las bandas de la noche: Miss Siempre Original y Miss Indetenible. Un logro que demuestra la autenticidad y creatividad de una mujer que no teme destacar por su espontaneidad.

Desde su primera aparición, Valeria demostró ser mucho más que una cara bonita. Su presencia magnética, combinada con su estilo único y su actitud segura, fue la clave para que se llevara estos premios tan especiales.

Su energía, como bien mencionaron las redes sociales, es indetenible.

El Miss Venezuela 2025 ha sido, sin duda, una celebración de la mujer venezolana en toda su esencia: elegante, creativa y auténtica.