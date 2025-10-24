Ministerio de Educación instala comisión para evaluar si las tareas deben reformarse o eliminarse

El Ministerio de Educación anunció la creación de una comisión especial destinada a revisar el papel de las tareas escolares en el sistema educativo venezolano, con el propósito de reducir el estrés que generan en estudiantes y familias, así como promover un debate nacional sobre su pertinencia.

De acuerdo con una publicación difundida en las redes oficiales del ministerio, el grupo de trabajo estará conformado por rectores universitarios, docentes, representantes de instituciones públicas y privadas, voceros de la Organización Bolivariana Estudiantil y movimientos familiares. Su misión será analizar el impacto de las asignaciones extraescolares y proponer políticas públicas “basadas en evidencia científica y en el consenso social”.

El ente educativo explicó que el plan incluye consultas directas con maestros y padres, para identificar estrategias que transformen las tareas en un recurso de aprendizaje “más útil, menos conflictivo y mejor adaptado a la realidad familiar”.

La medida surge tras las declaraciones del ministro de Educación, Héctor Rodríguez, quien el pasado septiembre expresó su preocupación por los efectos negativos que las tareas pueden tener dentro del hogar. “En muchos casos, las tareas generan tensiones, frustraciones y episodios de violencia familiar, porque los padres no siempre cuentan con el tiempo ni las herramientas para acompañar a sus hijos”, dijo entonces.

Rodríguez precisó que la intención no es eliminar las tareas de manera inmediata, sino promover una revisión integral del sistema. “No se trata de una decisión improvisada. Queremos abrir un debate amplio, escuchar a las maestras, a los movimientos de familia y a los expertos, para tomar decisiones responsables y pedagógicamente sólidas”, subrayó.

Según el ministerio, los estudios revisados por la comisión apuntan a que las tareas mal diseñadas pueden derivar en castigos, gritos o tensiones emocionales, afectando la relación entre padres e hijos. Por ello, el objetivo es replantear el modelo para que la conexión entre escuela y hogar se mantenga en un ambiente de aprendizaje positivo y libre de conflictos.