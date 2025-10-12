Ministerio de Educación alerta sobre venta ilegal de guías escolares falsas

El Ministerio para la Educación emitió este domingo una alerta nacional ante la detección de supuestos materiales pedagógicos que circulan y se comercializan sin autorización oficial.

Según el comunicado, los documentos son presentados como “guías para educación inicial y primaria”, pero no pertenecen al sistema educativo nacional ni han sido elaborados por los equipos técnicos del ministerio. La institución exhortó a docentes, padres y representantes a no adquirir ni distribuir este tipo de contenidos.

El despacho educativo enfatizó que todos los recursos didácticos del Gobierno son de acceso gratuito y están disponibles a través de los canales oficiales, con el propósito de respaldar la labor docente en todo el territorio.

Asimismo, el Ministerio advirtió que la utilización indebida de su imagen institucional o la falsificación de materiales oficiales constituye un delito, por lo que los responsables podrían enfrentar sanciones legales.

La cartera de Educación reafirmó su compromiso con una enseñanza pública, gratuita y de calidad, e instó a la comunidad escolar a denunciar cualquier intento de estafa o manipulación que busque lucrarse a costa de la educación venezolana.