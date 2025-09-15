Más de seis millones de estudiantes regresaron a clases este #15Sep

El ministro para la Educación, Héctor Rodríguez, informó que este nuevo período académico comenzó con la incorporación de más de seis millones de estudiantes, unos 400 mil más que el año pasado, según reporte de VTV.

La cifra incluye a niños de simoncitos, escuelas primarias y liceos, con un calendario de 197 días de clases. Rodríguez destacó que el Ministerio de Educación busca “llevar a las escuelas a una era de nueva generación”, con el objetivo de modernizar el sistema y garantizar el avance de todo el estudiantado.

El funcionario señaló que parte de este incremento responde al retorno de familias que habían emigrado.

Muchos de estos son gente que está regresando, que fue maltratada en el exterior, que no le daban cupos en las escuelas. Los hemos recibido con los brazos abiertos, llenos de amor y les garantizamos la educación pública como derecho”, afirmó.

Asimismo, resaltó que más de 200 mil docentes han participado en programas de formación permanente para reforzar la enseñanza en áreas clave como matemática, ciencias naturales, historia, geografía y lenguaje.