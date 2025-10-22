Más de cinco mil personas ha atendido la Alcaldía de Maracaibo en jornadas de salud

Hasta ahora y a través de la Dirección Municipal de Salud, la Alcaldía de Maracaibo ha atendido a más de cinco mil personas en las 14 mega jornadas integrales de mercados populares que se han realizado en diversas parroquias de la ciudad.

Así lo informó Mayreth Acosta, directora municipal de Salud, durante la mega jornada integral de salud y mercado popular llevada a cabo, este miércoles 22 de octubre, en el sector La Paz, de la parroquia Antonio Borjas Romero, al oeste de la ciudad.

Estamos aquí en la jornada número 14 que organiza nuestro alcalde bolivariano Giancarlo Di Martino, en la que traemos nuestros servicios de asistencia médica integral. Acá las personas reciben atención en medicina general, medicina interna, pediatría, despistaje de hipertensión”, dijo la titular de salud municipal.

Programa innovador de despistaje de patologías mamarias

Destacó que la Alcaldía, en las mega jornadas integrales y mercados populares, dispone de un innovador programa de despistaje de patologías mamarias y uterinas, “gracias a este programa, incorporado en esta gestión se hace la ecografía a la paciente de forma inmediata”, refirió la funcionaria.

Señaló que, en cada jornada son atendidas, en promedio, más de 400 personas.

Las jornadas son muy organizadas, concurridas, la asistencia que brindamos es con amor y con mística. Conocemos a los líderes de cada comunidad a donde llegamos. La gente siempre nos espera”, enfatizó la funcionaria

La atención municipal de salud forma parte de los servicios integrales que la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo, brinda a todos los marabinos, en cada punto de la ciudad donde se instala junto a un equipo multidisciplinario que da asistencia en diversas áreas.

Génesis Morán, beneficiaria, afirmó: “La atención es excelente, vine para la toma de tensión y todo fluyó de forma rápida. Gracias al alcalde Di Martino por pensar en su pueblo. Estas jornadas son tan completas que no hace falta ir a otro lugar”.