Más de 60 toneladas de alimentos han expendido mercados populares de la Alcaldía de Maracaibo

La Alcaldía de Maracaibo, a través de la Fundepo ha expendido más de 60 toneladas de alimentos, en un total de 14 jornadas mercados populares.

Así lo informó Gelson Carillo, director general de Alimentos de la Alcaldía, quien destacó la labor incansable del alcalde Giancarlo Di Martino para que las jornadas no se detengan. “No hemos parado, semana tras semana hacemos posible esta actividad”.

Durante esta jornada, realizada en la parroquia Antonio Borjas Romero acudieron a más de 1.600 familias y se distribuyeron 6 toneladas de alimentos que incluyen pollo, pescado, huevo y cerdo, mediante combos proteicos y cárnicos en alianza con el sector privado.

Además, Carrillo agregó que el margen de ahorro que ofrecen estas jornadas a los asistentes es de un 30 y 40%, debido a que el producto llega del productor al consumidor.

Nuevas alianzas comerciales

En esta nueva edición, se ha incorporado la empresa de telefonía Movistar como nuevo aliado comercial. “La alcaldía ya se encuentra en conversaciones con otras compañías telefónicas, como Movilnet y Digitel para próximas jornadas”, concluyó Carrillo.

Gianluigi Di Martino, director de Despacho de la Alcaldía de Maracaibo, expresó que estas jornadas integrales incluyen servicios de salud y atención veterinaria gratuita.

“Desde el oeste de Maracaibo, seguimos impulsando las jornadas integrales para el fortalecimiento de nuestros emprendedores y emprendedoras hacia el desarrollo económico”, agregó.

Nohelia Parra, presidenta del Instituto Municipal de Protección Animal (Impa) destacó que hasta la fecha han atendido a más de 1300 animales, ofreciendo servicios gratuitos de vacunación y desparasitación.

Asimismo, estas jornadas ofrecieron servicios de asesoría en registro civil y defensoría pública; servicios gratuitos de barbería, peluquería y cejas a través de la misión Robert Serra.