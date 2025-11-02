Más de 300 niños disfrutaron de juegos, seguridad y salud gracias a la Alcaldía de Maracaibo

Las risas de más de 300 niños y niñas se mezclaron con la música de las rondas y el bullicio de las familias, transformando a Santa Rosa de Agua en un escenario de alegría, prevención y esperanza durante la jornada integral realizada este sábado en esta emblemática comunidad por la Alcaldía de Maracaibo, a través de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y la Dirección General de Salud.

Durante toda la jornada, realizada en la Base de Misiones Indio Miguel, área cultural Gran Chevoche, que unió tradición, atención médica gratuita y seguridad ciudadana, la comunidad disfrutó de juegos tradicionales, consultas, y exhibiciones de organismos de seguridad que mostraron un rostro cercano, pedagógico y preventivo de la gestión municipal.

El comisario jefe José Primera, director general de Seguridad Ciudadana, destacó que estas actividades forman parte de una visión integral: “La seguridad también se construye desde la prevención, la cultura y la unión comunitaria. Hoy rescatamos nuestras raíces con los juegos tradicionales y reafirmamos el compromiso de nuestros funcionarios con la ciudadanía, en nombre del Alcalde Bolivariano de Maracaibo”,

Primera agregó que desean que “cada familia sienta que la seguridad no es solo patrullaje o vigilancia, sino también cercanía, confianza y educación. Cuando un niño aprende jugando a cuidar su vida y la de los demás, estamos sembrando prevención para el futuro. Y cuando los padres ven a nuestros funcionarios compartiendo con sus hijos, entienden que estamos aquí para servir, proteger y acompañar. Esa es la verdadera esencia de la seguridad ciudadana: estar presentes en el corazón de las comunidades, construyendo confianza y valores”.

Seguridad con cercanía y humanismo

La Policía de Maracaibo, Protección Civil y el Cuerpo de Bomberos participaron activamente en la actividad.

Protección Civil ofreció una exhibición de prácticas de salvamento y primeros auxilios, mientras que los bomberos lideraron una dinámica lúdica denominada “La Vieja”, utilizando cascos de protección y simuladores de fuego para enseñar a niños y padres sobre prevención de riesgos de manera divertida y educativa.

Los pequeños disfrutaron de actividades como saltar la cuerda, rondas y dinámicas educativas al aire libre, mientras una clínica móvil de la Dirección General de Salud brindó consultas médicas y orientación preventiva.

La doctora Mayreth Acosta, directora general de Salud, resaltó que la política municipal está enfocada en garantizar atención primaria en los territorios, con un enfoque humanista y preventivo.

Existe el compromiso de brindar salud digna y cercana, procurando el bienestar colectivo con corazón y estrategia; llegar directamente a las comunidades. Nosotros vamos a su encuentro, a sus calles, a sus casas, para garantizar que cada familia tenga acceso a la salud como un derecho y no como un privilegio”, detalló Acosta.

Vecinos como la señora María González celebraron la jornada. “Es bonito ver a nuestros hijos jugar como lo hacíamos nosotros, sin violencia, con alegría. Además, pudimos chequearnos en la clínica móvil y conversar con los funcionarios que siempre están atentos a nuestra comunidad”.

Voces de la comunidad organizada

Durante cuatro semanas previas, la Dirección de Seguridad Ciudadana convocó a los niños de los 21 consejos comunales de la parroquia. La coordinadora de gestión social, Marisela Villasmil, explicó: “Buscamos motivar el disfrute de los juegos tradicionales, fortalecer el núcleo familiar y disminuir el tiempo frente a dispositivos electrónicos, promoviendo una educación en valores”.

La juez de paz Teresita Urdaneta, miembro de la comuna Añú “Santa Rosa de Agua”, expresó lo satisfactorio que es “ver la alegría y la ilusión de nuestros niños en esta actividad de cierre. Como comunidad organizada queremos retomar nuestras tradiciones y agradecemos al alcalde Giancarlo Di Martino por impulsar estas iniciativas”.

La jornada culminó con un mensaje de unidad y prevención, reafirmando el compromiso del alcalde Giancarlo Di Martino de seguir promoviendo actividades que fortalezcan la cultura ciudadana, la salud preventiva y la sana convivencia en cada rincón de Maracaibo.