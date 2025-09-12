Más de 100 mil niños venezolanos regresarán al sistema escolar tras abandono prolongado

El Ministerio de Educación anunció que 110.000 niños, previamente fuera del sistema escolar, retomarán sus estudios este lunes con el comienzo del año académico 2025-2026.

El ministro Héctor Rodríguez instó a las instituciones educativas a no imponer obstáculos que impidan la reinserción de los menores. “Si el niño no tiene zapatos, no tiene uniforme, que no tiene los útiles, se los damos, pero no podemos dejar a ningún niño, a ninguna niña sin inscribir”, afirmó.

Rodríguez reconoció que muchos de los estudiantes provienen de entornos vulnerables, por lo que pidió un acompañamiento especial para asegurar no solo la matrícula, sino también la permanencia diaria en las aulas.

Desde agosto, docentes, personal ministerial y habitantes de comunidades participaron en operativos de localización para reincorporar a quienes habían dejado de asistir, principalmente por causas relacionadas con la migración y la precariedad económica.

En paralelo, el Gobierno anunció la rehabilitación de 900 planteles y solicitó a las comunidades colaborar en su mantenimiento para garantizar condiciones adecuadas de aprendizaje.