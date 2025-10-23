Más 60 trabajadores del barrido manual de la Alcaldía limpiaron la plazoleta para la Bajada

Más 60 de hombres y mujeres del barrido manual de la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo limpiaron la plazoleta y las áreas adyacentes a la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá como parte de los últimos preparativos para la Bajada de la Patrona de los zulianos, este sábado 25 de octubre.

Este operativo de limpieza se realizó la noche de este miércoles 22 de octubre y contó con el apoyo de un camión cisterna del Cuerpo de Bomberos de Maracaibo cargado con más de 8 mil litros de agua para enjabonar, lavar y barrer todo el piso desde la entrada de la iglesia hasta el último tramo de la plaza.

También estuvieron presentes los cuerpos de seguridad Polimaracaibo, la Policía Bolivariana del estado Zulia y la Guardia Nacional Bolivariana para resguardar el área.

Los directores generales encargados de Servicios Públicos, Joemel Robles; de Infraestructura, Giovanni Marzocca, y del Instituto Municipal de Ambiente (IMA), Janner Pérez, supervisaron esta tarea encomendada por el alcalde bolivariano Giancarlo Di Martino de cara a las fiestas patronales.

Estuvimos trabajando en la noche ya para hacer el cierre definitivo del área de la plazoleta de Nuestra Señora de Chiquinquirá preparando todos los detalles en coordinación con el párroco rector Nedward Andrade y su equipo; hemos venido haciendo una intervención integral, ya están al 100 por ciento de funcionamiento los aires acondicionados de la Basílica, la iluminación y lo que corresponde al saneamiento ambiental”, informó Robles.

Destacó que la municipalidad “comprometida con lo que es la Feria de Nuestra Señora de Chiquinquirá viene realizando un trabajo mancomunado con todas las direcciones y los cuerpos de seguridad”, destacó.

Marzocca, por su parte, recalcó que “siguiendo las instrucciones del Alcalde ya tenemos lista nuestra Basílica, brindándole el apoyo al párroco para esperar este sábado la Bajada de nuestra Chinita. Ya todo está repotenciado en lo que respecta a los aires acondicionados, pintura de la fachada, alcantarillado, para que la feligresía venga a recibirla, todo gracias al presidente Nicolás Maduro y al Alcalde”.

El Presidente del IMA detalló que ya todo lo que respecta al saneamiento está listo para que todos los ciudadanos que vengan a participar en esta “gran fiesta religiosa cuenten con todas las condiciones de seguridad y limpieza”.