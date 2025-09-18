El diario plural del Zulia


Maracaibo suma al menos cinco horas de lluvia intermitente y descargas eléctricas

CiudadVF Extra
Oscar Andrade
Maracaibo se ha visto azotada este jueves 18 de septiembre, por alrededor de cinco horas de una lluvia intermitente, además de descargas eléctricas y truenos que despertaron a los habitantes de la ciudad.

Desde aproximadamente a las 3:30 de la madrugada comenzaron a escucharse los truenos, se visualizaron relámpagos y comenzó a arrancar el aguacero que, si bien no ha sido tan fuerte, ha estado persistente.

Desde Los Robles (sur), hasta La Curva de Molina, La Limpia, La Victoria y otros sectores del oeste, además de Milagro Norte, Isla Dorada, Brisas del Lago, barrios Rómulo Gallegos, 18 de Octubre, Los Reyes Magos, Altos del Milagro, Santa Rosa de Agua, Altos de Jalisco y otros de la zona norte, la lluvia se ha presentado leve pero perenne.

(Información en desarrollo)

