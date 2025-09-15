Maracaibo se proyecta como potencia turística en su 496 aniversario con Caturzulia

La Cámara de Turismo del Estado Zulia (Caturzulia) convocó a medios de comunicación y periodistas a una rueda de prensa para anunciar el evento “Maracaibo hacia la primera ciudad de Venezuela”, programado para el próximo lunes 22 de septiembre en el Teatro Baralt, como parte de la celebración de los 496 años de la ciudad.

La iniciativa busca fortalecer la actividad turística y resaltar la identidad histórica y cultural de la capital zuliana. En este marco se realizarán dos conferencias magistrales que, según los organizadores, ofrecerán una visión de la ciudad desde su pasado hasta las oportunidades actuales.

El dirigente Jorge Rincón señaló que se trata de “el transitar de la Maracaibo de ayer y de hoy, una ciudad más amena y humana, en la que seguimos construyendo las bases de esa Maracaibo que tanto añoramos”.

Por su parte, el primer vicepresidente de la Cámara de Turismo, Jorge Perfetti, aseguró que el evento representa una plataforma estratégica.

Tenemos que ir construyendo poco a poco ese ecosistema que nos imaginamos. Hay que generar espacios de interrelación entre el sector público y privado, poner a Maracaibo y al Zulia en la palestra, porque esto tiene cada vez más relevancia”. Añadió que “es un evento para todo el que se sienta zuliano”.

Efraín Rincón, asesor de la Cámara de Comercio de Maracaibo, también destacó la importancia de la participación ciudadana en el proceso.

Los proyectos y las obras de los maracaiberos son infinitos, pero hace falta una coordinación, una unidad de propósito. Esta ciudad es hechura de su gente”. Asimismo, subrayó que “a Maracaibo le hace falta amor, para cuidarla y sentirnos orgullosos de ella”.

Caturzulia informó que, además del evento central, se estarán anunciando otras actividades conmemorativas durante la semana del aniversario de la ciudad.