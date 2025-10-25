¡Maracaibo estalla en fe y alegría con la majestuosa bajada de la Virgen!

¡Viva la Virgen! A una sola voz, el pueblo zuliano exclamó su amor y devoción durante la tradicional Bajada de la Virgen de Chiquinquirá, celebrada este 25 de octubre en Maracaibo.

La jornada inició con la eucaristía presidida por monseñor Roberto Morales a las 5:30 pm de la tarde, en un templo rebosante de fe.

Culminada la misa comenzó el tan esperado descenso del retablo sagrado, marcando el reencuentro de la “Chinita” con su pueblo.

Una hora más tarde, el ambiente se transformó en un océano de emociones. El pórtico del templo fue testigo del fervor cuando la Virgen llegó y fue recibida por la agrupación gaitera Los Chiquinquireños, quienes ofrecieron un sentido homenaje a las leyendas de la gaita Danello Badell y Astolfo Romero, símbolos del sentimiento zuliano.

Con lágrimas, promesas y plegarias, miles de fieles elevaron sus oraciones a la Madre Santísima del Rosario de Chiquinquirá, pidiendo su intercesión y agradeciendo los milagros concedidos.

Bajo un cielo iluminado por fuegos artificiales, la música, las luces y la devoción se entrelazaron en una noche inolvidable.

Así, una vez más, el corazón de Maracaibo latió al ritmo de la fe, celebrando con orgullo y esperanza la llegada de su patrona, la Reina Morena, Virgen de Chiquinquirá.