Maracaibo elegirá las Reinas de la Feria de La Chinita

El concurso para optar al Reinado de la 59 Feria Internacional de La Chinita, forma parte de la programación oficial de esta está festividad, la cual es organizada por el Gobierno nacional en coordinación con la Gobernación del estado Zulia, la Alcaldía de Maracaibo y el Comité de Feria, para promover la cultura y la preservación de las tradiciones zulianas
Con alegría y mucho fervor mariano, Maracaibo elige las Reinas de la 59 Feria Internacional de La Chinita, en sus categorías infantil y juvenil, en el Teatro Niños Cantores del Zulia.

Este viernes 31 con la animación de Dariana Alvarado y Ricardo García será el certamen de la Reina Infantil, en las categorías: Baby, infantil y juvenil, para engalanar la Feria de la Chinita; mientras que la elección de la Reina de la Feria de la Chinita en su categoría Miss se realizará el 1 de noviembre, con la animación de Dariana Alvarado y Leonardo Villalobos.

Actuaciones musicales

Este fastuoso evento incluirá las presentaciones musicales de: Alma El Musical, Somos Pequis, Pim Pum Party, Enio y José Ignacio, La Melodía Perfecta, Alitasia, Junior Diaz, Mabel, Las Chicas del Can y Mery Tu Loba.

