Maracaibo celebró 496 años en el Teatro Baralt: con entrega de reconocimientos a personalidades

Con la emotiva visita de la réplica de la tablita de La Chinita, se dio inicio a la celebración del 496 aniversario de Maracaibo desde el Teatro Baralt, celebración que contó con la presencia de diferentes personalidades de la capital zuliana y el país.

El alcalde de Maracaibo, Giancarlo Di Martino, en compañía de su gabinete, y de las instituciones más representativas de la ciudad, hicieron entrega de la Orden Ciudad de Maracaibo en su primera clase, a cuatro marabinos, un grupo de voluntarias y un caraqueño que destacan por su labor.

La presidenta del Concejo Municipal de Maracaibo, Jessy Gascón, fue la oradora encargada de instalar la ceremonia que celebraba el 496 aniversario de la ciudad, otorgando reconocimientos a personalidades de la iglesia, la cultura, y el deporte.

Neward Andrade, el párroco de la Basílica de La Chinita; Magdely Valbuena, presidenta del Concejo Legislativo del Zulia; Nelson Romero, “El Ayayero”; Francisco Verde, artista plástico; Carlos Cañizales, Campeón Mundial de Boxeo en categoría minimosca; Ofelia Ramos, funcionaria del Concejo Municipal, y a las voluntarias del frente Fernanda Bolaños, fueron los homenajeados.

El alcalde Giancarlo Di Martino invitó a la prensa a “viralizar” el emotivo mensaje del párroco Neward Andrade, a quien felicitó por su condecoración, también dio detalles de las actividades que se han hecho desde la alcaldía con motivo de las lluvias que han afectado a nuestra ciudad, y mencionó que dentro de cuatro años en el 500 aniversario de Maracaibo, quieren entregar una ciudad progresista, humanista y vivible y que sea vista como “la primera ciudad de Venezuela”.

Di Martino mencionó que “Antes de las ferias de La Chinita tendremos 70 camiones de basura” para la recolección de desechos en Maracaibo, además mencionó que la vialidad y el servicio eléctrico también es prioridad para su gobierno.

Gascón también fue la encargada de anunciar la creación de un nuevo plan de desarrollo urbano para la ciudad, que según mencionó debe tener perspectiva de género, perspectiva indígena, y debe crear núcleos de movilidad y transformación de los espacios de Maracaibo. También hizo énfasis en que la convocatoria es abierta aunque no se ofrecieron detalles de dicha iniciativa.

Además la ceremonia contó con la presencia de legisladores del Zulia, diputados de la Asamblea Nacional Bolivariana, representantes de las diferentes instituciones de estudios superiores de la ciudad, representantes de los diferentes colegios profesionales, autoridades de los órganos policiales de la ciudad; Frederick Svodoba, cónsul de Finlandia en Maracaibo, prensa e invitados.

En la ceremonia también tuvo su alocución Neward Andrade, párroco de la Basílica Nuestra Señora de Chiquinquirá, quien mencionó que para que nuestra ciudad prospere, los ciudadanos deben “cimentar sus acciones en el amor, la paz y la unidad pero no como sentimientos abstractos, sino como fuerzas poderosas que transforman la realidad”.