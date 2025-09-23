Maracaibo celebrará el décimo encuentro espiritual de “Gracia y Misericordia”

El próximo 5 de octubre a las 9:00 de la mañana, Maracaibo acogerá el décimo encuentro “Gracia y Misericordia”. Este evento, en el que pueden participar adquiriendo las entradas por cinco dólares en las páginas oficiales honrará la figura de Santa María Faustina Kowalska, apóstol de la misericordia. El encuentro es una invitación a la comunidad a unirse en oración y reflexión.

La actividad rendirá homenaje a las apariciones de la Santísima Virgen en Finca Betania, reconocidas por el obispo Monseñor Pío Bello como auténticas y de origen divino. El programa incluirá la participación de los hermanos del Movimiento Espiritual Betania.

Se contará con la presencia de familiares de la sierva de Dios, María Esperanza, quienes fueron testigos directos de las apariciones.

Entre los invitados especiales se encuentran sus dos hijos, una nuera, un yerno y una nieta, quienes compartirán sus experiencias y el legado de una mujer que dedicó su vida al servicio de Dios y la humanidad.

El presidente de la asociación, José Luis Matheus, extendió una invitación a todos los que deseen unirse en un día de oración y crecimiento espiritual. El presidente de "María Camino a Jesús" informó a Versión Final que este evento es una ocasión especial para "recibir ese bálsamo que solo Dios puede dar con una caricia de la Santísima Virgen". El objetivo es unir a las personas a Dios, conocer más de la Virgen María y crecer en el amor por ella