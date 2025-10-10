Maracaibo amanece este #10-Oct con intensa lluvia y tormenta eléctrica

Un fuerte aguacero sorprendió a los marabinos la mañana de este viernes 10 de octubre, cuando una intensa lluvia acompañada de truenos y tormenta eléctrica comenzó a caer sobre la ciudad cerca de las 7:00 a.m.

Diversos sectores de Maracaibo, entre ellos La Limpia, Los Robles, Los Olivos, El Milagro, Tierra Negra, Panamericana, El Marite y La Rinconada, reportaron precipitaciones de gran intensidad que obligaron a los ciudadanos a tomar precauciones ante posibles anegaciones y ráfagas de viento.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), las lluvias son producto del paso de la onda tropical número 42, que actualmente se desplaza sobre territorio venezolano.

El organismo explicó que este fenómeno genera núcleos convectivos de nubosidad abundante, lo que aumenta las probabilidades de precipitaciones de moderadas a fuertes en distintas regiones del país.

En su reporte matutino, el Inameh advirtió que en el estado Zulia se observa una “nubosidad de gran desarrollo y de rápida evolución”, capaz de provocar “fuertes precipitaciones, descargas eléctricas y ocasionales ráfagas de viento”.

Además, precisó que la mayor intensidad del fenómeno se concentra “en el norte de la entidad y sobre el Lago de Maracaibo”, y estimó que las condiciones se mantendrán durante al menos dos horas más.

Para la tarde y la noche se espera un incremento de la nubosidad y nuevos episodios de precipitaciones o chubascos, especialmente en la Región Central, el sur del país, los Llanos, Centro Occidente, Los Andes y nuevamente el Zulia.