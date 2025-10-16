El diario plural del Zulia


Maracaibo acompañará canonización del Dr. José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles

La convocatoria tendrá lugar en la Basílica Nuestra Señora de Chiquinquirá, epicentro de la fe mariana de la ciudad, este domingo 19 de octubre
@VersionFinal Prensa Alcaldía de Maracaibo

Con una convocatoria en la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá, que iniciará desde las 4:00 de la mañana este domingo 19 de octubre, la Alcaldía de Maracaibo, junto a la colectividad, se prepara para acompañar, en tiempo real, la ceremonia de canonización del Dr. José Gregorio Hernández y de la Madre Carmen Rendiles, quienes se convertirán en los primeros santos venezolanos, por la Iglesia Católica.

Así lo informó el alcalde Bolivariano de Maracaibo, Giancarlo Di Martino, este jueves 16 de octubre, durante un encuentro con representantes de los medios de comunicación.

La histórica ceremonia religiosa, que marca un antes y un después en el seno de la feligresía venezolana, se llevará a cabo este domingo 19 de octubre, a las 10:00 de la mañana (hora Roma).

“Los invitamos a todos a acompañar este acto religioso que nos llena de alegría, fe y esperanza. Ya a partir de este 19 de octubre tendremos a nuestros primeros santos venezolanos”, dijo el alcalde Di Martino.

La Alcaldía, en el contexto religioso y de júbilo por este hito religioso, tiene previsto, en los próximos días, iniciar los trabajos de construcción del corredor vial San José Gregorio Hernández, en la Av. 20 de la ciudad, como un homenaje al "Santo de los pobres", venerado por marabinos.

La fe y la alegría se unirán y se pondrán de manifiesto para celebrar este hito religioso que reaviva la esperanza en los marabinos y Venezuela. La Basílica tendrá la “Vigilia de Santidad”.

