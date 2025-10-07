Marabinos comparten sus opiniones sobre los inicios de los trabajos del encendido navideño

Con la llegada del mes de octubre, el estado Zulia ha iniciado oficialmente las celebraciones navideñas, marcando un ambiente de alegría y renovación en la ciudad.

Diversos ciudadanos expresan su entusiasmo por las actividades y el encendido navideño, valorando la gestión del alcalde y el gobernador por dar vida a esta época tan especial a pesar de los retos actuales.

María Angulo, expresó, "me parece muy bien porque vemos la ciudad que ha agarrado vida y la verdad que se le felicita pues a todos los entes por una buena gestión que se está ejecutando en el estado Zulia".

Por su parte, María Villalobos comentó, "me parece estupendo porque estamos cumpliendo el alineamiento que nos manda el presidente de la República, que comiencen las navidades el primero de octubre. Y para nosotros los marabinos que nos gusta mucho la fiesta, tenemos tres meses para festejar".

En contraste, Nevais Villalobos opinó que "es una motivación más para los que son venezolanos, ya que renuevan todo lo que es el proceso que vivimos con la pandemia y ayudan a que los venezolanos volvamos a vivir una época bonita en familia".

Además, Alexander Piña comentó que le parece muy bien: "Es para alegrar a la ciudad y tiene efecto en el turismo, la gente viene y se siente complacida. Obviamente hay otras carencias, pero esto es parte de la sociedad".

Finalmente, Isaul Serra expresó que "será algo impresionante, emblemático por la ciudad y algo muy bonito porque estamos en la época de la Navidad, una época en la cual se reúnen toda la familia y compartimos, disfrutamos y estamos todos en familia".

Las opiniones de los zulianos reflejan como el encendido navideño no solo ilumina la ciudad, sino que también contribuye a fortalecer la unión familiar y el espíritu festivo tras tiempos difíciles como la pandemia.

A pesar de algunas críticas sobre la inversión en estas festividades, la mayoría coincide en que es un motivo de celebración y esperanza para el turismo y la comunidad local.