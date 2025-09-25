El diario plural del Zulia


Maduro convoca a simulacro nacional tras los últimos sismos y ante eventuales conflictos armados

De acuerdo con lo informado por el mandatario nacional, el ejercicio se desarrollará en escuelas, liceos, hospitales y centros de salud de todo el país. Según indicó, participarán Protección Civil, cuerpos de bomberos, la PNB, la Fanb y organizaciones comunitarias
Redacción Versión Final
@VersionFinal Prensa Presidencial

El gobierno de Venezuela anunció la realización de un Simulacro Nacional de Protección Civil este sábado 27 de septiembre, con el objetivo de preparar a la población ante desastres naturales y eventuales situaciones de conflicto armado.

El presidente Nicolás Maduro informó, durante cadena por radio y televisión, que el ejercicio comenzará a las 9:00 de la mañana y se desarrollará en escuelas, liceos, hospitales y centros de salud de todo el país. Según indicó, participarán Protección Civil, cuerpos de bomberos, la Policía Nacional Bolivariana, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) y organizaciones comunitarias.

Maduro explicó que la medida responde a la reciente actividad sísmica en Suramérica y Venezuela, específicamente en Zulia, Trujillo, Lara, Miranda y Caracas, donde se han registrado movimientos superiores a seis grados en la escala de Richter.

Añadió que durante la noche del miércoles y la madrugada del jueves supervisó personalmente el sistema de Protección Civil y se mantuvo en comunicación con los gobernadores.

El mandatario instruyó a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, al vicepresidente sectorial de Seguridad Ciudadana, Diosdado Cabello, y al Alto Mando Militar a coordinar la jornada, que busca “activar los planes de respuesta y garantizar la máxima preparación de la población ante cualquier eventualidad”.

