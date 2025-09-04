Los Zagalines del Padre Vílchez celebran 55 años de historia y tradición en el Pozón del Saladillo

En 1971 la historia de la gaita zuliana marcó un nuevo hito con la fundación de la primera agrupación gaitera infantil que destacaría el género musical en los más pequeños gracias a la idea del padre Vílchez, un hombre extraordinario, quien fue guía espiritual de los sanfranciscanos y promotor de la fe en Cristo, así como de la identidad regional.

Hoy, 55 años después, la pasión gaitera y el legado del sacerdote permanecen intactos gracias a las distintas generaciones que han hecho del conjunto un referente entre niños y jóvenes, teniendo como estandarte la formación, disciplina y el crecimiento del amor por lo nuestro.

Justo este aniversario se ve reflejado en el tema promocional de la temporada 2025 titulado “Voz blanca”, el cual narra esa transición y madurez de los cantantes. “Hoy le doy gracias a Dios por alumbrarme el camino y darme este don divino que nace de la pasión. Abriendo el corazón para cumplir su designio, porque cuando canta un niño es pura la bendición”, describe el inicio del tema al ritmo de la prosa.

Bajo las melodiosas voces de Alejandro Fernández y Joaquín Espina, la composición de Jaime Indriago marca el compromiso del fiel gaitero ante Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. “Cuando mi blanca voz se vaya con el tiempo. “Igual, será el sentimiento, mi terruño amado, para cantarte”, relata las partiduras de la emotiva gaita.

La composición es interpretada por estos dos jovencitos, Joaquín y Alejandro, quienes manifestaron a Versión Final su emoción, no solo por darle voz a la canción, sino por ser parte de la historia viva de la gaita.

“Me siento muy honrado de interpretar este tema de la pluma y composición del maestro Jaime Indriago. Además, estoy feliz y agradecido por poder enaltecer a la gaita zuliana y el legado del padre Vílchez”, refirió Joaquín.

Por su parte, el cuatrista de la agrupación, Diego Castillo, manifestó su honor de tocar el tema. A la vez, también destalló su paso por el conjunto infantil y agradeció por las oportunidades profesionales y artísticas que se le han presentado.

“Estoy honrado y feliz de convivir en lo que es para mí, es una familia musical y muy emocionado por todo el éxito que viene para nosotros”, agregó el joven.

Los 55 años de Los Zagalines serán celebrados mañana en un evento lleno de tradición y que hará un paso por la historia musical de la agrupación. Así lo aseguró la solista María Bermúdez al precisar que será el Pozón del Saladillo el sitio idóneo para el festejo.

Agregó que la presentación será de entrada libre desde las 7:00 p.m. Además, desde este recinto estrenarán el videoclip oficial de “Voz blanca”, un audiovisual protagonizado por los integrantes actuales, la Basílica de Nuestra Señora del Rosario Chiquinquirá y el talento de regional.