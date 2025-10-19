Los semáforos inteligentes llegaron a la avenida 5 de Julio con Delicias

La alcaldía de Maracaibo, a través del Instituto Municipal de Transporte Colectivo Urbano de Pasajeros del Municipio Maracaibo (Imtcuma), instala los semáforos inteligentes en la transitada avenida Delicias con 5 de Julio, continuando así con la modernización de la ciudad.

El director del Imtcuma, Rafael Lárez, informó desde la propia avenida 5 de Julio, que estos semáforos poseen “tecnología moderna, pantalla LED, una duración de 5 años, con señalización incluida, con autorregulación del brillo y con un sistema de cámara que va a permitir detectar a quien se trague la luz roja, vamos camino a convertir a Maracaibo en la primera ciudad de Venezuela con el alcalde Giancarlo Di Martino”.

El Director del Despacho del alcalde, Gianluigi Di Martino supervisó la instalación y reafirmó que se sigue trabajando duro “de la mano del alcalde Giancarlo Di Martino, de nuestro gobernador Luis Caldera y del presidente Nicolás Maduro, estamos trabajando para que Maracaibo vuelva a ser la primera ciudad de Venezuela”.

Destacó que esta instalación en una avenida tan transitada por diferentes rutas de transporte, se suma a los semáforos que se han venido instalando por parte de la municipalidad en la avenida Bella Vista, Universidad, y que seguirá progresando a lo largo de la ciudad.

El director del Despacho municipal indicó que se encuentra todo un equipo conformado por la Dirección de Seguridad Ciudadana con el control y dirección vial, Ompu, Imtcuma, para la instalación de estos semáforos que vienen a modernizar la ciudad.