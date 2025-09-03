Los Gaiteritos de Lucía celebran 20 años de tradición zuliana y formación de nuevas generaciones

Hace 20 años atrás la parroquia Santa Lucía se llenó de color y alegría con la fundación de una agrupación gaitera que avivaría el amor por el folclore zuliano en los niños y jóvenes de la popular zona maracaibera y, justo, dos décadas después, esta pasión y misión siguen y se reformulan de generación en generación.

Se trata de los Gaiteritos de Lucía, quienes no solo celebran su aniversario, sino el legado que buscan mantener en el Zulia, como lo es “la interpretación genuina de la gaita” y la formación de la nueva era de los protagonistas de la música de cuatro, furo y charrasca.

Así lo enfatizó en entrevista con Versión Final Ana Lucía Nava, directora musical y fundadora del conjunto, quien, desde el bulevar de Santa Lucía, realizó un breve recorrido por su experiencia y vivencias.

“Los Gaiteritos nacieron un 17 de febrero de 2005 por la inquietud de mis hijos Debeny y Rubén Espina de tener su propia agrupación gaitera; así fue que noche a noche invitamos a los niños de la parroquia a ensayar y se fue formando todo”, comentó.

Nava subrayó que han permanecido en el tiempo gracias al amor, el afán de todos los días, la disciplina y el empeño, ya que tienen sus frutos. “Así que esperamos cumplir muchos años más”, refirió.

La profesional de la música subrayó que los Gaiteritos dejan al Zulia un legado basado en el talento de niños y jóvenes que son disciplinados, enfocados y que están prestos a recibir las herramientas para su crecimiento personal.

Además, reiteró que como agrupación fomentan la interpretación genuina de folklore, por lo que ofrecen clases de canto, percusión, animación y dominio escénico. "Somos disciplinados y estamos orgullosos de pertenecer a una ciudad como Maracaibo y al estado Zulia. La gaita nunca va a morir porque la generación de relevo siempre estará presente", agregó.

La directora musical, además, adelantó que para estos 20 años esperan llevar su música a Apure, Barinas y Barquisimeto, así como un concierto en su ciudad natal, Maracaibo.

El festejo de estos 20 años además está protagonizado por el tema promocional de la temporada “El don de gaitear”.

Según su solista, Yeilyn Ramírez, la composición está inspirada en el amor por la gaita y el cariño que cada niño y zuliano tiene por nuestra música. “Me siento orgullosa de poder interpretarlo”, acotó.

Esta satisfacción que manifiesta Yeilyn también la expresó Jeini Ancianis, una joven solista con cuatro años de trayectoria dentro del conjunto.