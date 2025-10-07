Lluvias y nubosidad predominan en Venezuela este #7Oct

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que para la mañana de este martes 7 de octubre se espera nubosidad parcial alternando con zonas despejadas en gran parte del territorio nacional.

Sin embargo, el organismo detalló que se prevé el desarrollo de mantos nubosos asociados a lluvias, chubascos y actividad eléctrica ocasional en zonas al norte de la Guayana Esequiba, Amazonas, Apure, Llanos Occidentales, Centro Occidente, Región Insular y Zulia.

Para las horas de la tarde y noche, el Inameh pronostica un aumento progresivo de la cobertura nubosa en la mayoría del país, con la formación de células convectivas que traerán precipitaciones de intensidad variable y descargas eléctricas.

Las áreas que se verán mayormente afectadas incluyen Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, la Gran Caracas, Falcón, Andes y Zulia, con mayor intensidad especialmente al final de la tarde y primeras horas de la noche.

El Inameh recomienda a la población estar atentos a los cambios atmosféricos, especialmente en las zonas mencionadas, debido a la posibilidad de lluvias intensas, chubascos y actividad eléctrica que podrían afectar la movilidad y las actividades al aire libre.