Lluvias y descargas eléctricas prevé el Inameh para el Zulia este #3Sep

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) notificó este miércoles 3 de septiembre en horas de la mañana, en su cuenta de Instagram, que el territorio nacional amanece con cielos parcialmente nublados, sin embargo, se observan algunas células convectivas de evolución veloz acompañadas de lluvias o chubascos y algunas descargas eléctricas en regiones especificas.

El reporte señaló que se observa nubosidad estratiforme con posibles lluvias o lloviznas en el sur de Sucre, norte de Monagas, los Andes y el Zulia.

Se estima que para la tarde y noche la actividad lluviosa se intensificará notoriamente, generando precipitaciones moderadas, fuertes y con actividad eléctrica y ráfagas de viento sobre algunos los estados como Amazonas, Bolívar, Apure, Portuguesa, Trujillo, Mérida y la región zuliana.

Inameh informó que las Ondas Tropicales N° 32 actualmente se está desplazando sobre México. Mientras que la N° 33 se estima su pronta llegada al país por el lado de la Guyana Esequiba en las próximas horas.

Entre tanto la O.T. N°34 se encuentra trasladándose por el océano atlántico y tiene su llegada prevista al territorio nacional entre el miércoles 10 y jueves 11 de septiembre.

Finalmente el instituto meteorológico destaca el incremento de la situación sinóptica debido a la activa de la zona de convergencia intertropical, vaguada monzónica reforzada por los efectos convectivos locales, y la presencia del polvo sahariano sobre Venezuela.