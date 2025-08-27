Llegan al país 200 venezolanos deportados desde Texas

Un nuevo vuelo de repatriación llegó este miércoles a Venezuela con 200 connacionales en un avión operado por una aerolínea estadounidense desde Texas.

A través de su canal en Telegram, la misión “Vuelta a la patria” detalló que entre los repatriados se encuentran 157 hombres, 42 mujeres y un niño.

Todos arribaron al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en el estado La Guaira. El vuelo fue operado por Eastern Airlines.

La iniciativa oficial destacó que se trata del vuelo número 62 en lo que va de año, tras un acuerdo de deportación firmado entre Caracas y Washington en enero, a pesar de no mantener relaciones diplomáticas desde 2019. Este convenio ha permitido incrementar la frecuencia de vuelos de retorno para migrantes venezolanos.

El viernes, otro grupo de 184 ciudadanos venezolanos fue repatriado desde la ciudad texana de Harlingen, informó entonces la administración de Nicolás Maduro.

En otro mensaje en Telegram la Gran Misión Vuelta a la Patria precisó que en ese vuelo regresaron 144 hombres, 18 mujeres, 12 niñas y 10 niños.

Desde el inicio del año, más de 10 mil migrantes han retornado a Venezuela, de acuerdo con cifras oficiales.