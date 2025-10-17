Llegan a Venezuela 196 migrantes procedentes de EE. UU.

Este viernes arribó al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía el vuelo número 78 de la Gran Misión Vuelta a la Patria, con un total de 196 venezolanos repatriados.

Entre los pasajeros se encontraban 24 mujeres, 169 hombres, dos niñas y un niño, según información del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Las autoridades señalaron que estas personas habrían sido afectadas por las políticas migratorias del Gobierno de Estados Unidos.

De acuerdo con datos oficiales, el programa ha facilitado hasta la fecha el retorno de 14.947 connacionales. La iniciativa, impulsada por el Ejecutivo nacional, busca ofrecer apoyo a los venezolanos que enfrentan dificultades en el exterior y promover su reintegración en el país.