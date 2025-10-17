Llegan a Maracaibo 300 mil medicamentos para fortalecer red de salud municipal

La Alcaldía de Maracaibo continúa fortaleciendo su red de salud municipal con la recepción de más de 300 mil medicamentos, para dotar a los ambulatorios dependientes de la municipalidad y ayudar a igual número de familias que lo requieran.

La primera dama del municipio y directora de Desarrollo Social, Ana Clara Barboza de Di Martino, recibió este importante donativo afirmando que esto forma parte de un esfuerzo conjunto entre las áreas de salud y Desarrollo Social de la alcaldía. “Estamos recibiendo más de 300.000 productos farmacéuticos en sus diferentes valores para poder ayudar a más de 300.000 familias”, señaló.

Barboza explicó que la distribución se realizará de manera estratégica a través de los cuatro ambulatorios municipales, las clínicas móviles que acompañan las jornadas de integrales de alimentación, así como a las ambulancias del Cuerpo de Bomberos de Maracaibo, Protección Civil y diversas direcciones municipales, instituciones y fundaciones que hacen vida en el municipio, como por ejemplo el CDI Cerros de Marín, Ipasme, cuerpos de seguridad como la Policía Nacional Bolivariana, entre otros.

Asimismo, resaltó que este esfuerzo, liderado por el alcalde Giancarlo Di Martino, reafirma el compromiso de la gestión bolivariana con el bienestar de las familias marabinas. “Gracias a esa iniciativa de responsabilidad social de nuestros empresarios”, puntualizó.

Por su parte, Gaudi Colina, directora del Servicio Autónomo Municipal de Atención a la Salud (Samas), afirmó que esta dotación permitirá fortalecer la infraestructura sanitaria y garantizar la disponibilidad de medicamentos esenciales para la atención de los ciudadanos. “Con esta entrega continuamos fortaleciendo el sistema municipal de salud”, expresó.

El comandante del Cuerpo de Bomberos de Maracaibo, Gral. Engerberth Atencio, precisó que gracias a esta dotación también se abasteció a la red de ambulancias y manifestó su agradecimiento por el equipamiento recibido, el cual permitirá mejorar la atención de emergencias en la ciudad. “Se nos ha entregado todo lo necesario para brindar una atención de emergencia prehospitalaria y hospitalaria inmediata a la comunidad”, indicó.

De igual modo, Luis Alvarado, jefe del Departamento de Gestión de Suministros de Protección Civil, reconoció la labor del alcalde Di Martino por su constante esfuerzo en mejorar las condiciones de salud y seguridad del municipio. “Es fundamental para nosotros contar con este apoyo, ya que trabajamos directamente con la salud y la prevención de accidentes, pilares del bienestar comunitario”, subrayó.

La doctora María Contreras, especialista en Oncohematología del CDI Cerros de Marín, celebró la iniciativa como un paso importante hacia el fortalecimiento del sistema público de salud. “Estamos muy satisfechos con la labor del alcalde y el apoyo brindado, porque todo lo que beneficie a la salud y al pueblo es recibido con alegría”, afirmó.

Finalmente, Dorelis Echeto, directora administrativa de la Unidad Médica Ipasme Maracaibo, destacó la importancia de esta dotación para reforzar la atención primaria en servicios como pediatría y medicina general. “Recibimos con beneplácito este apoyo, que refleja el compromiso revolucionario con nuestros maestros y trabajadores”, concluyó.