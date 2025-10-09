Llegan 197 deportados desde Texas: Gobierno denuncia secuestro de 78 niños venezolanos

Un total de 197 venezolanos arribaron al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía este miércoles en un avión estadounidense que los trasladó desde El Paso, Texas, hasta el país caribeño.

En el vuelo llegaron 178 hombres, 14 mujeres, cuatro niños y una adolescente, quienes fueron recibidos bajo los controles sanitarios ordenados desde el Gobierno nacional.

El ministro de Interior, Diosdado Cabello, denunció que al menos 78 niños venezolanos están “secuestrados” en Estados Unidos por el Gobierno de Donald Trump.

Según el ministro, 47 niñas y 31 niños siguen en el país norteamericano pese a que sus familiares fueron enviados a Venezuela en vuelos de deportación.

“Fueron secuestrados en Estados Unidos por el Gobierno de los Estados Unidos, se los arrancaron a sus padres de las manos”, expresó el número dos del chavismo en su programa semanal transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Previamente, el funcionario mostró varias fotografías que mostraban, según él, a decenas de menores de edad en supuestos centros de reclusión de inmigrantes en EE. UU.