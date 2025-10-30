Llega el pernil a las jornadas de mercados populares de la Alcaldía de Maracaibo

El tan esperado pernil, protagonista del tradicional plato navideño, llegó a un precio justo, en las jornadas de mercados populares que impulsa el alcalde de Maracaibo, Giancarlo Di Martino, cada miércoles y sábado, en todas las parroquias de la ciudad.

La jornada de este miércoles 29 de octubre tuvo lugar en el sector Lomas del Valle 2, parroquia Raúl Leoni, donde fueron atendidas unas dos mil 500 familias con el expendio de siete toneladas de alimentos de diversos rubros, así lo informó Gelson Carrillo, director general de Alimentación de la Alcaldía de Maracaibo.

“Estas jornadas impulsadas por el alcalde de Maracaibo, Giancarlo Di Martino, ofrecen un ahorro de entre 30 a 40 % porque no hay intermediarios, los rubros que se expenden vienen del productor directo al consumidor lo que contribuye a abaratar costos”.

Indicó el funcionario, “las jornadas de mercados populares cuentan además con los productos para la elaboración de las hallacas, el pernil, los productos cárnicos, garbanzo, alcaparras, el pabilo”.

Ayudas técnicas para la población marabina

María Beninato, integrante del equipo de Desarrollo Social, dirigido por la primera dama de la ciudad, Ana Clara Barboza de Di Martino, detalló que en esta oportunidad fueron entregadas un total de 14 ayudas técnicas entre tensiómetros, sillas de rueda, bastones y andaderas, en un trabajo coordinado con la aplicación VenApp para solicitudes de carácter social.

En este sentido mencionó, “para todos aquellos que requieran una ayuda técnica deben registrarse en la VenApp, para formar parte de un listado, nosotros hacemos el llamado al solicitante, planteamos los requisitos, el beneficiado los presenta e inmediatamente es entregada la ayuda”, explicó la funcionaria.

Carmen López, habitante de Lomas del Valle 2 y beneficiaria del programa ven App, dijo emocionada, “estoy recibiendo un tensiómetro, gracias alcalde Di Martino por esto, porque me hacía mucha falta, soy hipertensa y también hipertiroidismo y esto me ayuda muchísimo a controlar mi salud”.

Las jornadas de mercados populares y salud integral, impulsadas por la Alcaldía de Maracaibo, se han convertido en una alternativa para las familias marabinas que cuentan no solo con la venta de alimentos en diversos rubros a precios asequibles, sino también, con clínicas móviles de salud en coordinación con la Dirección Municipal de Salud, en donde son atendidas las personas en medicina general valoración nutricional, toma de tensión, entre otras especialidades.

Las mascotas también tienen un espacio en las jornadas a través del Instituto Municipal de Protección Animal de la Alcaldía de Maracaibo, con la atención en desparasitación, vacunación, entre otros servicios, por parte de un equipo capacitado.

Verdadera alternativa

Hilda Sangronis, del sector La Macandona, beneficiaria dijo, “estas jornadas las agradecemos porque los precios que aquí conseguimos son mucho más bajos que en un supermercado. Todo lo que compramos hoy, un kilo de pernil en Bs. 1450 está bueno para el bolsillo”, acotó.

Roberto Ospino, vicepresidente de Fundepo, destacó por su parte la voluntad del alcalde bolivariano de Maracaibo, de estrechar lazos con los productores para ejecutar las jornadas de mercados populares y, así lograr abaratar costos para la colectividad.

Para Andreina Fernández, emprendedora que participa en cada jornada con la venta de artesanía wayuu dijo, “es una oportunidad que no podemos perder, porque nos toman en cuenta a nosotros y nuestro trabajo y así la gente también puede conocer lo que hacemos. Es un impulso económico”.