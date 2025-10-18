Las mujeres del oeste de Maracaibo marcharon para promover prevención del cáncer de mama

Desbordando alegría, centenares de mujeres y hombres vestidos de rosa marcharon desde el mercado periférico de La Limpia hasta la plaza El Jazmín, en la parroquia Raúl Leoni, en una actividad llevada a cabo por la Alcaldía de Maracaibo en el marco del Mes Rosa, para promover la prevención del cáncer de mama.

“Con esta marcha, los habitantes de las parroquias del oeste de la ciudad manifestamos que la prevención es la mejor garantía para evitar el cáncer de mama, para detectarlo en forma temprana y atacarlo a tiempo”, dijo Liuba Colmenares, directora de Planificación de la Alcaldía marabina.

La funcionaria señaló que el cáncer de mama es la primera causa de muerte en el país y que con actividades como esta, la Alcaldía impulsa la prevención en las comunidades, en este caso, del oeste de la ciudad.

La marcha tuvo como destino la plaza El Jazmín, recientemente rescatada para su comunidad por el alcalde Gian Carlo Di Martino. Allí las marchantes cerraron con broche de oro la actividad con una animada y concurrida sesión de bailoterapia en la cancha del remozado parque comunitario.

A practicarse el autoexamen

Vestida de rosa, en la marcha se encontraba también la directora municipal de Salud, Mayreth Acosta. Ella hizo un llamado a las mujeres “a que se toquen, a que se hagan el autoexamen, a que acudan a una evaluación médica. Hay muchas unidades de atención a la mujer que ponen a disposición el Gobierno por instrucciones de nuestro presidente Nicolás Maduro, nuestro gobernador Luis Caldera y nuestro alcalde Di Martino”.

La funcionaria destacó en que en los centros de salud públicos se garantiza la asistencia oportuna “para que todas tengamos acceso y podamos hacernos, además del autoexamen, estudios como el ecograma y la mamografía”.

Manifestó su satisfacción “porque estamos en esta bonita marcha que preparó nuestro equipo de la dirección del oeste de Maracaibo, siguiendo directrices de nuestro alcalde Gian Carlo Di Martino para promover la concientización acerca de esta patología que tanto aqueja a nuestras mujeres, y a un porcentaje de hombres también”.

Testimonio de vida

“Tócate para que no te toque”. Ese fue el mensaje que transmitió a todos los participantes Marisol García, sobreviviente del cáncer de mama, y quien es un testimonio viviente de que este flagelo puede ser derrotado si se diagnostica a tiempo.

“Tócate para que no te toque, como me tocó a mí”, dijo García, quien contó que combatió durante tres años contra este mal desde que ella misma sintiera como “una pelotita chiquitita, como ver un granito de arroz” en su seno izquierdo.

Meses después de este hallazgo, su seno debió ser retirado mediante una operación, pero eso no le hizo bajar los brazos. “El proceso no es nada fácil, pero hay que tomarlo con actitud; esto tiene que ver mucho con la actitud y tienes que tener una guerra constante con tu mente” para mantenerse firme.

“En septiembre fue mi última quimioterapia, gracias a Dios, y aquí estoy, mírenme: perfecta, como Dios me hizo, así me falte un seno, pero eso a mí no me detuvo para nada, al contrario, seguí adelante con más fuerzas”, proclamó Marisol García.

En medio de aplausos, a Marisol García le fue entregado un diploma y un obsequio como reconocimiento a su coraje para enfrentar este mal.

También lo recibió la señora Dilera Manzanillo, residente del sector Raúl Leoni y quien, como Marisol García, ofreció su testimonio de vida tras una lucha de nueve años contra el cáncer de mama.